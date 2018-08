Mancano 15 giorni a Temptation Island Vip, prima edizione per famosi del docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, e spuntano i nomi dei single che metteranno alla prova le coppie vip sotto gli occhi attenti di Simona Ventura. Oltre a Mariana Falace, Andrea Cerioli, Melissa Castagnoli, Pierpaolo Petrelli, rivelati da “Altrospettacolo” e il settimanale “Oggi”, ecco due nomi di peso: Erjona Sulejmani e Francesco Chiofalo. Lei è l'ex wags moglie di Blerim Dzemaili il cui matrimonio è naufragato dopo la nascita del figlio. Ha partecipato al reality Riccanza ed è stata ospite di C'è posta per te. Lui è il personal trainer di Roma protagonista di liti furiose con l'ex Selvaggia Roma a Temptation Island 4 e poi sui social. È noto per il soprannome di "lenticchio".