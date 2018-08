Temptation Island Vip, Simona Ventura schiera i tentatori

Settembre è alle porte e porta in dono i primi reality show targati Canale 5. Si parte l’11 settembre con “Temptation Island Vip” condotto da Simona Ventura che ha arruolato, tra gli altri, l’ex marito Stefano Bettarini, Sossio Aruta, Nilufar Addati e Valeria Marini. Ma chi saranno i tentatori e le tentatrici? Sono personaggi già noti al pubblico dei programmi di Maria De Filippi. Si tratta di Manuel Vallicella, ex corteggiatore ed ex tronista senza successo in entrambi i casi, Jeremias Rodriguez, il fratello di Belen ancora indeciso su cosa fare da grande, Andrea Cerioli ex tronista fresco di rottura con la fidanzata e Pierpaolo Petrelli ex velino di Striscia la Notizia. Per le single sono state arruolate la nuova gatta morta ex GF15 Mariana Falace e Melissa Castagnoli, nota alla cronaca rosa per un flirt con Mario Balotelli. Presto saranno ufficializzati gli altri nomi.