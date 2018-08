“Una canzone per Mara”: ecco l’ultima trovata della Venier

È l’ultima trovata di Mara Venier: un hashtag per il concorso canoro #UnaCanzonePerMara. Arriva così la conferma all’indiscrezione che Il Tempo aveva anticipato alcune settimane fa. A Domenica in, che inizierà su Rai1 il 16 settembre, potranno partecipare anche i fan della zia nazionale inviando un video tramite Whatsapp al numero che la redazione di “Domenica in” ha dedicato all’iniziativa: 334.8143003. Si può partecipare anche iscrivendosi alla piattaforma http://www.rai.it/domenicain. Dunque, i fan potranno finalmente conoscere dal vivo la Venier (che in questi giorni si trova a Santo Domingo) dedicandole una canzone che contenga la parola “Mara”, come è accaduto sui social in questi ultimi due mesi.