Colpo grosso al Grande Fratello Vip. Ilary Blasi arruola Eleonora Giorgi, l’attrice simbolo della commedia italiana anni '80 e ballerina subito eliminata all’ultima edizione di “Ballando con le Stelle”. Il settimanale “Oggi” rivela in esclusiva che la protagonista di “Borotalco” varcherà la soglia della casa più spiata d’Italia “dietro lauto compenso”.

Sulla carta, il cast del GFVip in onda dal 24 settembre su Canale 5 promette molto, molto bene. La Blasi, fresca di ritocco al seno, dovrà tenere a bada non solo il carattere volitivo della Giorgi, ma anche le mattane di Francesco Monte, l’incognita Enrico Silvestrin, le Donatella e la smutandata Giulia Salemi.



Per ora, sempre secondo la rivista per famiglie, hanno detto no per motivi economici Barbara Bouchet, Manuela Arcuri e il fratello Sergio. In dubbio la partecipazione del judoka Fabio Basile e dell’ex tronista Claudio Sona.