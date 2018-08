Addio a Claudio Lolli, simbolo della canzone d'autore

La musica italiana dice addio a Claudio Lolli. Il cantautore è morto all'età di 68 anni dopo una lunga malattia. Bolognese, era uno dei simboli della canzone d'autore italiana e insieme a Francesco Guccini aveva iniziato proprio nella città emiliana. Tra i suoi lavori più noti "Un uomo in crisi. Canzoni di morte. Canzoni di vita" e "Ho visto anche degli zingari felici". Cantautore, scrittore, poeta, dagli anni '80 aveva intrapreso l'attività di professore di liceo. L'ultimo riconoscimento era arrivato nel 2017 con la Targa Tenco nella categoria "Miglior disco dell'anno in assoluto" per "Il grande freddo".