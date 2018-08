Madonna da guinness dei primati. La cantante pop italo-americana ha venduto 350 milioni di dischi, più di ogni altra artista.

Solo negli Stati Uniti, nei suoi 39 anni di carriera, ne sono stati acquistati 95 milioni, contro i 65 venduti da Barbra Streisand.

Altro record, per l'artista e businesswoman che oggi 16 agosto compie 60 anni: il suo tour del 2010 (85 tappe, 400 milioni di incasso) è stato il più seguito di tutti i tempi. Ventinove album pubblicati, 10 « Billaboard award» ricevuti, sette «Grammy» ed un Golden Globe, ha avuto due mariti, due figli naturali e quattro adottati, per un totale di sei pargoli.

Fu vera gloria, la sua? I critici musicali non le hanno riservato inchiostro intinto nel miele. Talentuosa o no, a Madonna Louise Ciccone va riconosciuto il merito di essersi inventata come prodotto musicale e di essere riuscita e vendere il prodotto medesima trasformandolo in una multinazionale. Enigmatica, criptica, fredda o calda (chi lo sa), sciupamaschi e sciupafemmine, si è rivelata di rado e forse - intimamente parlando - solo nel film «W.E. Edward e Wallis», che ha diretto. Vale la pena conoscerla attraversando i concetti espressi (e quelli che le vengono attribuiti) dalla pop star negli anni perché tentare di capire il fenomeno di culto che l' accompagna è come provare di ballare sull'architettura.

Bella o brutta? «Sembra incredibile ma riuscivo a farmi corteggiare anche quando ero cicciona»

Pazza per il sesso «Tutti probabilmente pensano che io sia una ninfomane che parla in modo incoerente, che abbia un insaziabile appetito sessuale, mentre la verità è che preferirei leggere un libro».

Toy boy «I giovani a letto non sanno quello che fanno ma lo fanno tutta la notte»

Volere è potere? «Un sacco di gente ha paura nel dire quello che vuole. Ecco perché non riesce ad ottenerlo».

Anche i ricchi piangono «I soldi ti fanno bella»

Fedeltà «Sono una donna fedele. Io gli uomini non li tradisco, li lascio».

La droga «L'idea che le droghe siano un'illusione, che possano farci sentire bene, e che si possa godere delle droghe non ha senso, perché alla fine diventiamo schiavi di esse, ci faranno solo del male e ci porteranno sul percorso sbagliato».

Aspirazioni «La mia aspirazione? Diventare famosa più di Dio» «E più importante apparire che essere»

Peccati «Ho molte fantasie erotiche sulle donne, e mi piace stare con le donne, ma mi ritengo soddisfatta soprattutto con un uomo».

Money, money «Il denaro mi interessa ma non farei niente solo per soldi. Più di tutto mi interessano le emozioni che posso trarre da quello che faccio. Tutto il resto ha un' importanza molto relativa».

Vivere o sopravvivere?

«Penso si debba sempre avere qualcosa in cui credere fermamente, aiuta a vivere».

L'amore «L' amore è emozione, il sesso è azione»

Il futuro «Viviamo in un periodo di trasformazioni gigantesche: magari potrei finire a dirigere un museo della scienza e della tecnica a Singapore».

Nudità «Io il nudo l'avevo sempre considerato arte, del resto a chi verrebbe in mente di giudicare "pornografico" Michelangelo?»

Sfide «Mi piace mettermi in situazioni scomode e rischiare»