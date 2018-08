Lara Zorzetto da Temptation Island al trono di Uomini e Donne?

Lara Zorzetto da Temptation Island al Trono classico di UominieDonne? La bionda ex fidanzata di Michael, sparito dai radar televisivi, piace molto al pubblico giovane e in questi giorni è particolarmente attiva sui social dove sponsorizza un po’ di tutto, dai beveroni ai vestiti. Una bella rivincita (anche se studiata a tavolino) sull’ex che l’ha tradita più volte che potrebbe sfociare nella sedia rossa e oro più ambita della tv.

Maria De Filippi e la sua redazione starebbero valutando di metterla sul trono così da farle incontrare finalmente l’anima gemella. L’indiscrezione avrebbe trovato conferma in una diretta Instagram di Martina Sebastiani catturata dalla pagina social Gossip&Tv. La 30enne, che ha iniziato una storia con il tentatore biondo Andrea Dal Corso, a domanda di un follower ha risposto: “No, la tronista non fa per me, la lascio fare a Lara”. Uno spoiler o una battuta? La Zorzetto che è dimagrita 5 kg e posa come una diva, si è affrettata a smentire: “È arrivata anche a me questa voce, ma non ne so assolutamente nulla”.

Eppure Lara si è trasferita a Roma vicino all'amica Martina che è tornata nella sua città natale dopo aver lasciato Gianpaolo e la Puglia.