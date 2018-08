Hacker e mezze verità, Heather Parisi stuzzica di nuovo Simona Ventura

Heather Parisi ha la memoria lunga, da Roma a Hong Kong passando per Milano e Miami. Gli screzi con Simona Ventura sulle qualità canore di Biondo (per Super Simo un talento, per Heather un cantante con l’aiutino dell’autotune) durante il serale di “Amici17” sono tutt’altro che archiviati e la ballerina lancia una frecciatina alla nuova conduttrice di Temptation Island senza mani nominarla.

Gli hacker si sono accaniti sul profilo Instagram della Parisi e lo hanno violato di nuovo nel giro di tre mesi (che coincidenza sfortunata!), ma lei è riuscita a recuperarlo e ne ha approfittato per levarsi un sassolino dalle scarpe ricordando a tutti cosa successe durante “Amici” e quanto una donna fosse in “disperata” ricerca di visibilità: “Che giornata quella di oggi!! Dagli inferi al paradiso, in un turbinio di rabbia, incredulità, speranza e infine gioia, immensa gioia. Domenica mattina, ora di Hong Kong, qualcuno ha hackerato il mio profilo Instagram cambiando username, password e le credenziali di login in. (…). È la seconda volta che mi accade. Ricordate? Successe durante Amici per via di alcuni "like" attribuiti ingiustamente al mio profilo. Allora, non ci credette nessuno. Anzi, qualche disperata provò a costruirci sopra un po' di inaspettata visibilità per sé. Chiunque sia stato, non ha fatto i conti con chi dell'informatica ha fatto la sua passione: my beloved one, Umberto Maria. E chi di spada ferisce, di spada perisce. Account recuperato e di nuovo online. Mai disperare, prima o poi il principe azzurro arriva a salvarti”.

Un post al veleno verso la collega di giuria del talent di Maria De Filippi più che contro i pirati informatici. Non c’è nome e cognome, ma è come se ci fosse.