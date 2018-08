"Aretha Franklin è in fin di vita", ansia per la regina del soul

Aretha Franklin è in condizioni di salute moto gravi e la famiglia sta aspettando la sua morte. Lo rivela il giornalista Roger Friedman di Showbiz 411, spiegando che la regina del soul, 76 anni, si troverebbe nella sua città natale, Detroit, circondata dall’affetto di amici e familiari, che hanno chiesto il rispetto della privacy.

La cantante americana ha vinto 18 Grammy Awards ed è stata la prima donna a conquistare un posto nella Rock and Roll Hall of Fame. Nota per in tutto il mondo per una carriera costellata di successi - "Respect" (1967) e "I Say a Little Prayer" (1968) due dei brani più noti - le è stato diagnosticato un cancro nel 2010. La Frankin si è esibita l’ultima volta a novembre 2017 per la Elton John Aids Foundation di New York.