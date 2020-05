Concorso per 32mila precari della scuola dopo l'estate. La maggioranza trova l'accordo

l concorso per i precari della scuola sarà dopo l’estate e conterrà una prova scritta. Intesa raggiunta nella notte sul decreto scuola. Dopo il vertice bis convocato da Palazzo Chigi a tarda ora in videoconferenza, il premier Giuseppe Conte è riuscito nell’opera di mediazione. Intanto, i 32 mila docenti di scuola media e superiore entreranno in cattedra a tempo determinato direttamente dalle Graduatorie d'istituto, che dovranno essere aggiornate. E dal primo settembre saranno a disposizione della scuola.

Maggioranza ricompattata, dunque, con il sì del ministro Lucia Azzolina, dei Cinque stelle e la soddisfazione di Pd e Leu. I dem parlano di “moderato ottimismo”, anche per Leu si è trattato di un passo avanti. “Vogliamo ridurre il precariato per dare più stabilità alla scuola, e vogliamo farlo attraverso una modalità di assunzione che garantisca il merito”, ha sottolineato il ministro dell’Istruzione.