A scuola con le mascherine? Oggi vertice di maggioranza

E' atteso per oggi un nuovo vertice di maggioranza sulla scuola con il premier Conte e la ministra Azzolina. Nell'incontro di venerdì sera, conclusosi con un nulla di fatto, il presidente del Consiglio ha assunto l'impegno di trovare una mediazione. Una lunga giornata di passione quella dell'altro ieri, che ha visto il M5s schierarsi compatto al fianco della ministra Azzolina per niente propensa a dietrofront sul rifiuto dell'ipotesi del concorso straordinario per soli titoli proposta da Pd e Leu. Nessun segnale di distensione, poi, nella giornata di ieri, che ha visto andare in scena - dal Nord al Sud dello Stivale - le proteste di docenti, studenti e genitori sulla riapertura e non solo.

Intanto, il tempo stringe. La Commissione Cultura è convocata per domani pomeriggio, in settimana il testo del decreto scuola deve andare in aula (entro il 7 giugno dovrà essere votato anche dalla Camera).