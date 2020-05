Bufera su Giulio Gallera. Come ci si contagia in Lombardia, asfaltato sui social

Bufera social sull'assessore della Sanità della Lombardia, Giulio Gallera, balzato in testa ai trend di Twitter. Il motivo è la spiegazione che l'assessore ha dato dell'indice di trasmissibilità Rt del Covid-19 durante la consueta diretta della Regione sull'emergenza coronavirus. Un indicatore molto importante, che definisce la pericolosità del contagio. Gallera ha spiegato che Rt 0,50, quello rilevato oggi in Lombardia, vuol dire che un individuo per infettarsi "deve incontrare due positivi contemporaneamente", una circostanza "improbabile", ha detto Gallera. In realtà l'indice di trasmissibilità (Rt) rappresenta il numero medio delle infezioni prodotte da un individuo positivo a un certo virus, in questo caso il Covid19. Rt 1 significa che un infetto contagia in media una persona, rischio che si dimezza con un tasso di 0,50.

"0,51 vuol dire che per infettare me bisogna trovare 2 persone infette nello stesso momento".#Gallera non sa cosa sia l'indice Rt.



Dopo mesi di pandemia.



Il punto è che non è un normale cittadino.



È l'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia.



Ma come si fa? pic.twitter.com/gvAFx6qTUz — Pietro Raffa (@pietroraffa) May 23, 2020





Su Twitter si sprecano le critiche. Molti utenti sono sorpresi di una gaffe del genere dopo tre mesi di emergenza. Si scatenano anche i comici. Gene Gnocchi ha Twittato: "Gallera non si ferma più: 'Una mela più una pera fa due mele'".