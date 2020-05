Università sempre più a distanza. La fase 3 parte a febbraio 2021

Riapertura graduale e il ritorno alla normalità non prima di febbraio 2021. Le università italiane "hanno tutta l’intenzione" di inaugurare il prossimo semestre, la cosiddetta Fase 3, riattivando "le attività in presenza" ma con "gradualità" e "prudenza". A rilevarlo è la Crui il cui presidente, Ferruccio Resta, durante la riunione di oggi dell’assemblea dei Rettori, ha scandito: "Non ci stancheremo mai di sottolineare che l’università è una comunità fatta di menti, di persone e di relazioni. La sua missione non si limita alla trasmissione di saperi ma alla formazione di cittadini attivi e responsabili". Secondo quanto si apprende, mentre molte università hanno aperto le biblioteche e i laboratori, con numero chiuso e regole rigide anti-contagio, si dovrebbe continuare con le lezioni online fino al 31 gennaio 2021. Con alcune attività in presenza.