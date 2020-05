Gianfranco Vissani fuori dal coro da Del Debbio: il governo deve farci licenziare

Gianfranco Vissani fuori dal coro sulla crisi dei ristoranti. A Dritto e rovescio su Rete4 lo chef attacca: "Il governo non ci aiuta, ci ha bloccato pure i licenziamenti per cinque mesi", ha detto in collegamento da Terni con la trasmissione di Paolo Del Debbio.

"Io non ho preso niente, neanche i seicento euro. Noi ristoratori facciamo il 13 per cento del Pil" - rivendica Vissani che perde le staffe - il governo non si muove, la gente si ammazza e non da come fare. E non possiamo neanche licenziare". Frase che fa scattare Andrea Romano del Pd: "Vuoi licenziare tutti? Abbiamo bloccato i licenziamenti perché era giusto ma non possiamo costringere la gente ad andare al ristorante". Il dem ricorda che "il settore va aiutato, gli strumenti ci sono: affitti sospesi, i prestiti, le nuove regole sul suolo pubblico...". Minuzie per Vissani: "Ma le tasse arrivano lo stesso. Il governo non si muove, la gente si ammazza e non sa come fare".