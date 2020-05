È stato trovato senza vita all'interno di un carrello per la spesa nel piazzale antistante un supermercato di Ceccano, in provincia di Frosinone. Si tratta del cadavere di un uomo dall'apparente età di 50/60 anni. Il fatto è accaduto poco prima di mezzogiorno nel quartiere popolare Di Vittorio, alla periferia della cittadina ciociara. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale di Frosinone agli ordini del colonnello Fabio Cagnazzo. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, anche quella del malore.