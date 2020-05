Otto vaccini già testati sull'uomo

Sono 118, proprio come il numero dell’emergenza per eccellenza, i prototipi di vaccino prodotti nel mondo contro il Covid-19 già in fase di sperimentazione, anche se «solo 8 candidati hanno già raggiunto la fase della sperimentazione sull’uomo», avverte l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco sul sito MedicalFacts.it, il portale fondato da Roberto Burioni. E una delle «Super-8» ricerche è proprio quella sviluppata «dall’Università di Oxford, in collaborazione con un gruppo di ricerca italiano, che è basato su un vettore virale non replicante».

Questo prototipo è però subito finito al centro delle polemiche dopo alcune indiscrezioni, secondo le quali i macachi immunizzati con il candidato vaccino si sarebbero ammalati. Indiscrezione però immediatamente smentita da Piero Di Lorenzo, presidente di Irbm, l’azienda di Pomezia che sta lavorando sul vaccino con l’Istituto Jenner di Oxford e il colosso farmaceutico AstraZeneca: «Il macaco non si è ammalato, sono stati pubblicati i risultati dei test sugli animali, è stato evidenziato che in uno dei macachi erano rimaste tracce del virus all’interno del naso, il macaco sta benissimo l’unico problema è eventualmente che gli può venire una rinite o un raffreddore. Si tratta di trovare la dose giusta del vaccino». Secondo Di Lorenzo, infatti, «il test clinico sui 510 volontari sani sta procedendo nel migliore dei modi e non si registrano problemi. Il timing degli scienziati è che se alla fine del mese non si saranno registrati problemi sui volontari già vaccinati, la sperimentazione verrà allargata...

