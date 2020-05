Schiacciato nel cassonetto dei vestiti usati. Muore bambino di 10 anni

Tragedia a Boltiere, nel Bergamasco. Un bambino di 10 anni è morto per le gravi ferite riportate dopo essere rimasto schiacciato nell’ingranaggio di chiusura di un cassonetto per abiti usati. La notizia è riportata dall’Eco di Bergamo.

Ad accorgersi dell’incidente, una donna che stava passando in zona e ha allertato i soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il bambino, apparso subito in condizioni disperate. Immediato il trasporto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri.