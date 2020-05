È guerra aperta a Repubblica. Molinari e il comunicato contro Elkann, oggi la resa dei conti

È guerra aperta nel quotidiano La Repubblica. La redazione è in rivolta contro il neodirettore Maurizio Molinari, messo al posto di Carlo Verdelli dalla nuova proprietà che fa capo a John Elkann. Il cdr del quotidiano voleva pubblicare un comunicato contro gli articoli a favore dell'editore del giornale e del prestito miliardario chiesto al governo da Fca ma, come scrive Libero, il neo-direttore - accolto a metà aprile con uno sciopero - non lo ha permesso. Oggi la resa dei conti.

A largo Fochetti è stata convocata oggi per le 15 un'assemblea che si preannuncia infuocata, riporta professionereporter.eu. Il comitato di redazione ha già messo sul piatto le sue dimissioni dopo il diniego di Molinari di pubblicare la comunicazione del Cdr. Prioprio Molinari si è detto disponibile a intervenire in assemblea.