Distanze, comunione, ingressi: ecco come evitare il contagio in chiesa

Da domani, 18 maggio, si può tornare in chiesa per partecipare alla messa. Ma non sarà facile riuscire a rispettare tutte le nuove regole imposte per evitare il contagio da coronavirus. Così per aiutare i fedeli qualche parrocco ha deciso di registrare video-tutorial con tutte le norme da seguire per poi postarli sui canali social. Così ha fatto don Alfredo, il vice-parroco della chiesa di Santa Chiara che si affaccia su piazza Giuochi Delfici a Vigna Clara.

Attenzione alle distanze di sicurezza, vietato inginocchiarsi e appoggiare le mani sui banchi, avvicinarsi troppo agli altri fedeli. L'ostia viene appoggiata dal sacerdote sulle mani e deve essere consumata lontano dallo stesso sacerdote. Insomma, le regole sono veramente tante. Meglio allora arrivare in chiesa preparati.