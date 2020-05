Tesi di laurea copiate alla Link Campus. Indagato anche Vincenzo Scotti

Crediti "regalati" e tesi copiate da Internet. Sono i dettagli dell'inchiesta della Procura di Firenze che ha chiuso le indagini sui presunti esami facili effettuati all'università privata Link Campus con 71 indagati per associazione a delinquere e falso.

Come spiega un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, tra gli indagati c'è il fondatore e presidente dell'università privata, l'ex ministro dell'Interno Vincenzo Scotti. Stessa accusa anche per il segretario nazionale del Siulp, il sindacato di polizia che con la Link Campus aveva stipulato una convenzione per i propri iscritti. L'inchiesta della Procura si concentra sul biennio 2016-2018. Secondo le difese "chi ha pagato l'iscrizione è vittima".