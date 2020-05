Coronavirus: 195 morti e 888 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 893 in terapia intensiva

Rispetto a ieri i deceduti per e con coronavirus in Italia sono 195 e portano il totale a 31.106. Lo ha reso noto la

Protezione Civile facendo il punto quotidiano sull’andamento del contagio. Sono 893 invece i pazienti positivi al covid-19 attualmente in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 59 pazienti rispetto al giorno prima. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 112.541, con un incremento di 3.502 persone. Infine, dopo l’incremento anomalo di ieri, 1.402 in più, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 888 nuovi casi che portano il totale nel nostro Paese a 222.104.