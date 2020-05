Il professor Giuseppe De Donno dell'ospedale di Mantova rivendica il "brevetto" per la terapia al plasma iperimmune per combattere il coronavirus. E Matteo Salvini, leader della Lega, rilancia la cura ideata dallo pneumologo primario di Pneuomologia del Carlo Roma di Mantova.

"Mentre gli altri fanno polemica, noi continuiamo a lavorare per abbattere l’unico nemico: il Covid-19. Ormai è ufficiale, il 25 marzo abbiamo depositato il nostro trial di ricerca sul siero iperimmune del paziente convalescente. È il primo trial del mondo occidentale, è come un brevetto, è marmo scolpito di certezza", rivendica in un post su Facebook, Giuseppe De Donno. È a Mantova, infatti, che insieme al San Matteo di Pavia, si sta sperimentando la terapia con il plasma iperimmune contro Covid-19. "Quando io affermo qualcosa - aggiunge il primario - è condito dalla verità e dal supporto di fatti che tutti possono verificare. Qui si va avanti, caro collega Franchini - dice rivolgendosi al primario del centro trasfusioni dell’ospedale di Mantova, l’ematologo Massimo Franchini - qui non arretriamo di un millimetro!", ribadisce, postando il link allo studio, che si concluderà il 31 maggio, e alla pubblicazione sulla libreria virtuale federale Usa "clinicaltrials.gov". De Donno si toglie anche qualche altro sassolino, all’indomani dell’annuncio che il protocollo toscano sulla plasmaterapia, portato avanti dall’Azienda ospedaliero universitaria di Pisa, è stato scelto da Aifa e Istituto superiore di sanità come modello per la sperimentazione nazionale. Ripostando i ringraziamenti ricevuti per le vite salvate con la plasmaterapia, lo pneumologo scrive: "Queste sono le cose belle. Istituto superiore di sanità e Aifa ne avranno cose da spiegare. Ma questo è ciò che mi rende felice. Vite salvate. #nonsonounmammalucco cara Aifa, #nonsonounmammalucco Iss. A presto sentirci ministro della Salute!L’Italia, quella vera, quella genuina, si ricorderà di voi. E anche i pazienti salvati". Ecco allora che Matteo Salvini rilancia la notizia su Twitter.

DE DONNO: NON ARRETRIAMO DI UN MILLIMETRO, DEPOSITATO GIÀ IL 25 MARZO IL PRIMO TRIAL DI RICERCA SUL SIERO IPERIMMUNE (1/4)



— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 11, 2020

"Altre buone notizie nella lotta al virus dal prof. Giuseppe DeDonno che condivido volentieri: "Mentre gli altri fanno polemica, noi continuiamo a lavorare per abbattere l'unico nemico: il Covid-19", scrive Salvini, il quale è da tempo che sostiene la battaglia che si sta portando avanti all'ospedale di Mantova. Nei giorni scorsi, ad esempio, si era chiesto per quale motivo non se ne parli abbastanza. E aveva ipotizzato che forse il motivo sta nella gratuità della cura, che se fosse adottata a livello internazionale non assicurerebbe lauti guadagni alle multinazionali della farmaceutica.