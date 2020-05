Non è l'Arena, Giletti svela l'ultima di Arcuri: i camici spazzatura

Il commissario agli acquisti sanitari Domenico Arcuri ne ha combinata un'altra delle sue. Dopo avere fatto un vero e proprio pasticcio sulle mascherine a 0,50 euro che invece erano introvabili nelle farmacie italiane, ha fatto il bis con i camici e le protezioni inviate per medici e infermieri in Piemonte e in Sardegna. Lo ha svelato a Non è l'Arena Massimo Giletti, raccogliendo una denuncia dei sindacati medici e infermieri e mostrando le incredibili fotografie dei sacchi della spazzatura con cui avrebbero dovuto difendersi dal Covid 19.

In collegamento l'assessore alla protezione civile della Regione Piemonte, Marco Gabusi, ha ammesso l'inutilità di quelle protezioni che nelle stesse istruzioni che le accompagnavano avevano scritto: "dispositivo non medico" e in effetti fanno passare pure l'acqua (figuriamoci il virus), ma ha aggiunto: "Volevamo comprarle noi, ma Arcuri non ci ha autorizzato, dicendo che ci inviava lui questi camici di protezione. E sono proprio quelli dello scandalo..".