Il premier forse per la prima volta ha fatto trasparire un pizzico di umanità, e non ce l'ha fatta a salutare la ragazza solo con il gomito contro gomito, come aveva fatto ligio alle norme il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Questa volta Giuseppe Conte era visibilmente commosso vedendo gli abbracci di Silvia Romano con la mamma che piangeva, la sorella pazza di felicità e il papà che provava a trattenersi. Così quando è toccato a lui il saluto alla ragazza ha messo da parte le norme di comportamento da lui stesso scritte e non ce l'ha fatta a tenere le distanze da una ragazza che appena sbarcata in Italia è costretta dalla legge alla quarantena. Il premier come si vede negli scatti fotografici ha cercato un mezzo abbraccio con Silvia, cingendole il chador (la ragazza che si è convertita all'Islam porta il velo) all'altezza della vita per fare sentire di più la vicinanza. In teoria Conte andrebbe multato per violazione dei dpcm Conte, così come andrebbero multati i vicini di casa di Silvia che hanno fatto evidenti capannelli per festeggiare la sua liberazione. Ma siamo certi che nessuno lo farà in un caso e nell'altro, ed è un bene perché questo tipo di leggi andrebbero applicate con un po' di sale in zucca. Siamo certi che dopo essersi rivisto mentre le violava, Conte stesso chiederà stesso buon senso proponendo di stracciare le multe date qualche giorno fa ai commercianti di Milano che qualcuno senza cervello ha voluto punire...