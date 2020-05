L'ultima di Brusaferro: le mascherine fai da te. Almeno diteci come farle

Caro italiano, «fai da te». Cosa? Ma la mascherina. Ci mancava l’autarchia ai tempi del coronavirus. Dopo i proclami di Domenico Arcuri, commissario straordinario per l’emergenza da coronavirus scelto dal governo Conte, sulle mascherine a 50 centesimi per tutti, ecco l’annuncio solenne, stavolta di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità: per contenere la diffusione del contagio tra la popolazione generale «sono raccomandate le mascherine di comunità, multistrato che si possono anche confezionare in casa, fermo restando che invece i modelli più sofisticati Ffp2 e Ffp3 sono per uso diverso». Fatte in casa, come i castagnacci delle nostre nonne che però avevano una dimensione godereccia e non certo sanitaria.

D’accordo, in Italia l’arte di arrangiarsi è da sempre una risorsa. Se ti servono soldi, inventati un brevetto e non chiedere prestiti allo Stato o alle banche. Che tanto non te li danno o comunque non a fondo perduto. Se la burocrazia ostacola una tua semplice richiesta, diventa testardo e abbattila a testate (metaforiche) la burocrazia. D’accordo, ma con l’epidemia tra le palle alcune linee guida sul come farle queste mascherine casalinghe le volete fornire oppure no? Per evitare che uno magari si faccia le mascherine di canna di bambù, o magari al caffè per restare sveglio in un paese che sembra come intontito dal virus. Usiamo la carta da forno? Oppure una carta speciale? Cosa? E gli elastici per indossarle? In attesa di chiarimenti, il pensiero (saremo pessimisti) corre al richiamo, finito male, di Benito Mussolini ottanta anni fa. Ovviamente parafrasato al giorno d’oggi: «Popolo italiano corri alle mascherine e dimostra la tua tenacia, il tuo coraggio, il tuo valore». Insomma, la solita guerra fai da te!