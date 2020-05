Altro che anonima... "L'app Immuni userà anche il Gps", cosa cambia per la privacy

Come detto dal governo l'app Immuni per il tracciamento dei contagi del Coronavirus è volontaria e anonima, anche grazie alla tecnologia Bluetooth. Ma la piattaforma di contact tracing potrebbe raccogliere anche la posizione Gps degli utenti. A rivelarlo è Key4biz che fa sapere che Bending Spoons, la società scelta dal governo guidato da Giuseppe Conte per la fase 2 tecnologica dell'emergenza Covid-19, sta sviluppando l'app con entrambi i protocolli tecnologici: Bluetooth e Gps.

"I dati salvati sono anonimi, sono identificativi numerici e posizione Gps, non ci sono dati anagrafici", scrive il sito che cita una fonte anonima. Si tratterebbe di una novità rilevante. Finora è stato garantito che l'applicazione non avrebbe utilizzato il Gps, ovvsro la posizione degli utenti rilevata con un sistema satellitare, e nel decreto DPCM che ha istituito l'applicazione è chiarito che "è esclusa in ogni caso la geolocalizzazione dei singoli utenti". Ma oltre al Bluetooth la piattaforma chiederà agli utenti anche il consenso per l’utilizzo del GPS, riporta Key4biz.

La soluzione satellitare risolverebbe diversi problemi tecnici (il Bluetooth ad esempio potrebbe far entrare in "contatto" due vicini di casa separati dal muro) ma ne porrebbe di altri, ulteriori, a livello di privacy e gestione dei dati dei cittadini.

Il commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri ha annunciato tre giorni fa che "a cavallo della fine di maggio la app sarà pronta per essere utilizzata".