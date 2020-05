Nessuno ha messo in quarantena il diritto di manifestare, così ieri piazze piene da Monaco a Stoccarda contro il lockdown. Anche se i tedeschi non sono stati chiusi a casa da Angela Merkel come ha imposto agli italiani Giuseppe Conte. La libertà di movimento è stata assai più ampia che in Italia, e ne è testimonianza anche la cerimonia pubblica svoltasi proprio ieri a Berlino per il Victory Day insieme ai russi: quasi assenti le mascherine, e non si può proprio parlare del distanziamento. Ma anche la scelta di non procedere alla completa riapertura del paese ha scatenato molte proteste in Germania (lecite, a differenza dell'Italia). E decine di migliaia di persone hanno urlato le proprie ragioni nelle piazze di tutto il paese, dalla Marien Platz di Monaco alla Cannstatter Wasen di Stoccarda. Anche qui una bella differenza con l'Italia: nessuno dei manifestanti è stato multato, anche se quelli più eccitati e violenti sono stati fermati in modo energico dalle forze dell'ordine