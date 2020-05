Dieci Ong vogliono chiudere il porno online: congelate i pagamenti

Togliete i soldi ai siti porno. La richiesta arriva da un appello di dieci Ong internazionali che puntano il dito contro i siti pornografici che "erotizzano la violenza, l’incesto e il razzismo sessuale". Le associazioni hanno chiesto a Mastercard, Visa e American Express di sospendere i pagamenti alle loro piattaforme. Il motivo? Secondo l'appello riportato dalla BBC "è impossibile giudicare o verificare il consenso in qualsiasi video" e nei "video di webcam in diretta".

Accuse respinta al mittente dal gigante del settore PornHub che ha accusato a sua volta le organizzazioni non governative di essere in malafede. L'appello, secondo il sito hard, è sbagliato nei fatti e intenzionalmente fuorviante.

Ecco le organizzazioni firmatarie dell'appello:

International Centre on Sexual Exploitation, UK,

National Center on Sexual Exploitation, US,

Collective Shout, Australia

European Network of Migrant Women, Belgium

Word Made Flesh Bolivia, Bolivia

Media Health for Children and Youth, Denmark

FiLiA, England

Apne Aap, India

Survivor Advocate, Ireland

African Network for the Prevention and Protection against Child Abuse and Neglect, Liberia

The Reward Foundation, Scotland

Talita, Sweden

The Boys' Mentorship Programme, Uganda