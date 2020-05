Il parroco di Bergamo: difficile dare l'ostia col guanto meglio le mani igienizzate

Messe col popolo al via dal 18 maggio, si affacciano anche le perplessità dei parroci al Protocollo anti contagio. A Bergamo, don Claudio del Monte, parroco della Chiesa dell’Invenzione della Santa Croce, alla Malpensata, osserva all’Adnkronos: «Le norme del Protocollo seguono una modalità intelligente. Tuttavia ho grosse perplessità sulla comunione distribuita ai fedeli sul guanto di lattice».

Il parroco della Malpensata, che ha alle spalle studi da chimico, dice: «Sarà il nostro vescovo a dare le disposizioni sul da farsi, tuttavia visto che siamo ancora in fase di avviamento, vedrei meglio la distribuzione dell’ostia previa igienizzazione delle mani del celebrante e del fedele che prende la comunione. È anche una questione di dignità del Corpo di Cristo. La presa col guanto poi da parte del fedele nemmeno è agevolissima. Il Santissimo Sacramento sul lattice mi lascia perplesso». Quanto alle celebrazioni aperte ai fedeli dopo lungo digiuno, don Del Monte osserva: «Diversa gente si è mostrata interessata, c’è anche chi mi ha detto che per sicurezza continuerà a seguire le messe del Papa via streaming».