Mascherine scontate. Se le trovi

Via libera alla detrazione fiscale per l’acquisto di mascherine. A stabilirlo è una circolare dell’Agenzia delle Entrate che prevede che l’acquisto di mascherine per la protezione individuale dà diritto allo sconto del 19% in dichiarazione se si tratta di dispositivi medici con marcatura CE.

La circolare è stata firmata ieri dal Direttore Ernesto Maria Ruffini, che fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi. Lo scontrino o la fattura di acquisto, aggiunge la nota, devono indicare il soggetto che sostiene la spesa e la conformità del dispositivo. Inoltre, basta l’estratto conto o la ricevuta per aver diritto allo sconto fiscale sulle donazioni dirette alla Protezione civile su uno dei conti correnti dedicati all’emergenza epidemiologica Covid-19. I quesiti a cui l’Agenzia ha fornito risposta sono stati inviati dalle associazioni di categoria, da professionisti e contribuenti e dalle Direzioni Regionali, e spaziano dalla sospensione dei termini per gli adempimenti fiscali e i procedimenti amministrativi agli effetti degli atti in scadenza sino al bonus ai lavoratori dipendenti.

Per approfondire leggi anche: Mascherine a 50 centesimi

Il problema per i cittadini però è trovarle, le mascherine. In giro, quelle a 0,50 euro, non se ne trovano facilmente. «Le aziende di Federdistribuzione hanno continuato a vendere le mascherine al prezzo fissato di 50 centesimi più Iva, cioè con un prezzo al pubblico di 0,61 centesimi di euro, ancora per tutta la scorsa settimana fino ad aver quasi esaurito le scorte di circa 9 milioni di pezzi ancora...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI