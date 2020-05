Trentamila morti di Coronavirus. L'Italia raggiunge la soglia drammatica

Gli attualmente positivi scendono sotto la soglia dei 90mila. E' uno dei dati più significativi del bollettino della Protezione civile sull'emergenza Coronavirus in Italia aggiornato al 7 maggio.

A oggi, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 215.858, con un incremento rispetto a ieri di 1.401 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 89.624, con una decrescita di 1.904 assistiti rispetto a ieri. I deceduti sfiorano ormai le 30mila unità: sono 29.958, 274 in più rispetto a mercoledì. I guariti invece sono 96.276, ben 3.031 rispetto a ventiquattro ore prima.

Scende di 22 unità il numero di persone ricoverate in terapia intensiva in Italia e risultate positive al coronavirus. Il totale è di 1.311. I ricoverati con sintomi sono in totale 15.174 e le persone in isolamento domiciliare sono 73.139.