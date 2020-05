L'annuncio della Regione Lombardia: la diffusione del contagio è più bassa della media italiana

Finalmente una buona notizia dalla Lombardia, la regione più colpita dal coronavirus. Allo stato attuale il tasso di contagio da Covid-19 è inferiore alla media italiana. A darne notizia è il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala ai microfoni di SkyTg24. "Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l'aiuto di alcuni ricercatori calcoliamo il tasso di R0. In questo momento in Italia il tasso è 0,80; il tasso R0 della Lombardia invece è 0,75. Significa che ogni persona infetta contagia 0,75 persone, cioè non più di una. L'importante è rimanere sotto l'uno", ha aggiunto, "e questo è il compito di tutti noi e di tutti i cittadini". Concetto ribadito di recente anche dal premier Giuseppe Conte, che ha spiegato l'importanza di questa soglia. Superarla, infatti, potrebbe portare a nuove restrizioni nonostante sia ormai avviata la fase 2.