Partite Iva in piazza contro il governo. Flash mob lunedì 4 maggio

Le partite Iva scendono in piazza. "Io non voglio fallire" è lo slogan della manifestazione indetta attraverso il tam tam sui social il 4 maggio alle 15 a Palazzo Chigi. Commercianti ed esercenti, bar, ristoratori, parrucchieri, estetisti, artigiani e via dicendo sono in ginocchio per il blocco da coronavirus e molti senza un aiuto concreto rischiano di non riaprire quando l'emergenza sarà finita. Sulla rete la grafica con lo slogan "Io non voglio fallire" sta raccogliendo consensi e l'appuntamento per il flash mob di protesta è fissato per lunedì 4 maggio, giorno scelto dal governo per l'inizio della Fase 2 dell'emergenza, davanti a Palazzo Chigi. Tutti a un metro di distanza così da rispettare le misure anti-contagio", scrive 7Colli, di Francesco Storace, che ha monitorato l'adesione all'iniziativa di tante attività che rischiano di chiudere.