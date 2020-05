La Fase 2 è come la Fase 1: no agli spostamenti nelle seconde case

No agli spostamenti nelle seconde case e "deviazioni" vietate durante l'attività sportiva. A chiarirlo sono fonti di Palazzo Chigi dopo che le risposte pubblicate sul sito del governo per spiegare le misure del decreto DPCM del 26 aprile non hanno fugato tutti i dubbi su quello che si potrà e non si potrà fare dal 4 maggio.

"I motivi che rendono legittimi gli spostamenti, secondo le previsioni del dPCM, restano quelli del lavoro, della salute e della necessità", spiega Palazzo Chigi che motiva: "Spostarsi alla seconda casa non è una necessità. In riferimento alle attività sportive e motorie, lo spostamento consentito è quello strettamente necessario a effettuare le attività stesse, con la conseguenza che una volta che queste sono concluse è obbligatorio fare immediato ritorno a casa".

Le FAQ al decreto del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, inoltre, ancora non chiariscono del tutto il concetto di "congiunti", ovvero i legami stabili che si potranno frequentare, con le dovute limitazioni, durante al Fase 2.