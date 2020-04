Poliziotto morto a Napoli, colleghi a sirene spiegate, lo strazio della moglie e il bimbo: "Dove sta papà"?

Volanti della polizia a sirene spiegate sotto la casa di Pasquale Apicella, il poliziotto morto nello scontro con l'auto dei rapinatori a Napoli, lo strazio della moglie e il bimbo di sei anni chiede: "dove sta papà?". E' un video "pesante" quello dell'omaggio dei colleghi dell'agente Pasquale Apicella che racconta tutto lo strazio per la morte assurda di un polizotto che aveva solo 37 anni, e il 10 gennaio era diventato padre per la seconda volta di una bambina. Si sente il pianto della neonata in casa, mentre la giovane vedova alla finestra può finalmente urlare al mondo la sua disperazione coperta dal suono delle sirene in strada ...