"Se domani i bambini diventeranno vittima di malattia questo non possiamo escluderlo e anzi credo che dovremo prepararci" sostiene la virologa Ilaria Capua ospite a DiMartedì mentre fa il punto sull'emergenza coronavirus nel mondo. "Per nostra fortuna sono risparmiati da questo virus, e quando è sconosciuto non è detto che risparmi determinate categorie. Quindi ringrazio il caso o Madre Natura perché questo virus passa nei bambini senza farsi vedere, a parte i casi di comorbidità. Se domani i bambini diventeranno vittima di malattia questo non possiamo escluderlo e anzi credo che dovremo prepararci".