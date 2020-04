Fase 2, c'è la misura anti-comitiva: ragazzi in gruppo? Tre al massimo

Prepariamoci a convivere per mesi col distanziamento sociale. Tra le misure al vaglio del governo per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus ci sono aperture ma anche limitazioni agli spostamenti, con la distanza di sicurezza tra individuo e individuo da rispettare che diverta in certi casi di due metri.

La quarantena continuerà di fatto per gli over-70 e per chi ha patologie. Ma c'è anche la misura "anti-comitiva". Secondo il Corriere della sera che anticipa molti contenuti del DPCM che il governo del premier Giuseppe Conte dovrà varare entro il 3 maggio "i ragazzi non potranno incontrarsi se sono più di due, tre al massimo". Un metro la distanza di sicurezza all'aperto per tutti, due in luoghi chiusi come i centri commerciali.

Tra le misure al vaglio del governo per il decreto che dovrà regolare la parziale ripartenza del Paese a partire dal 4 maggio c'è la libertà di corsa o passeggiata, seppur sempre da soli e a distanza. Ci saranno deroghe per l'attività motoria dei bambini mentre si potranno incontrare i parenti solo con guanti e mascherine. In aereo si viaggerà con posti alternati. Restano un rebus le limitazioni e il calendario delle riaperture di palestre, parrucchieri, centri estetici, stabilimenti balneare. Le parole d'ordine sono sempre: distanziamento sociale e dispositivi di protezione individuale.