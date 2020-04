Mascherine vendute dalla moglie del viceministro. Conflitto di interessi per Sileri?

Le Iene indagano su un presunto conflitto di interessi per il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, e sua moglie Giada Nurry. Filippo Roma e Marco Occhipinti chiedono conto al viceministro di una fornitura di mascherine per la ventilazione fatta al Policlinico Umberto I di Roma.

Filippo Roma ha scoperto che la donna lavorerebbe come agente rappresentante in un’azienda che ha fornito queste mascherine al Policlinico romano con un appalto confermato appena dieci giorni dopo che Sileri era stato nominato viceministro. Di fronte alle telecamere delle Iene, il viceministro cade dalle nuvole: "Sarebbe grave ma mia moglie non fa la rappresentante, è una tecnica, è un’amministrativa, fa un lavoro da segretaria". E prosegue ancora. "Sinceramente io che vi devo dire, che ne so, chiedetelo alla ditta che fornisce il materiale - spiega ancora Sileri - Mia moglie di quella ditta è l’ultima, l’ultima, l’ultima della catena, cioè potere decisionale zero. Dammi tutta la lista delle ditte e io mi attivo per primo, una per una chiederò chiarimenti io personalmente a partire da questa. Per me la cosa è ancora più grave quando è stata fatta una gara, ci sarà stata una commissione possibile che quella commissione non se n’è accorta?”.