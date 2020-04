Anche i nobili hanno un cuore: la principessa di Svezia diventa infermiera contro il Coronavirus

Anche i nobili hanno un cuore. Lo dimostra la decisione della principessa Sofia di Svezia, 35 anni, che dopo aver fatto un rapido corso di formazione on line, si è fatta arruolare come infermiera in uno degli ospedali dove si combatte il Coronavirus.

L'ex modella e moglie del principe Carlo Filippo di Svezia e madre dei principi Alexander e Gabriel ha deciso di donare il suo tempo all’emergenza Coronavirus è stata "arruolata" nell’ospedale di Sophiahemmet di Stoccolma, di cui è presidente onoraria.

La Casa Reale ha spiegato che "nella crisi in cui ci troviamo, la Principessa vuole essere coinvolta direttamente e dare un contributo come volontaria per alleviare il grande carico di lavoro degli operatori sanitari". La principessa non sta lavorando a contatto con i pazienti ma si occupa di disinfettare le attrezzature, fare i turni in cucina e pulire.