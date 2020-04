Venerdì Santo, alla Via Crucis di Papa Francesco solo medici, infermieri e detenuti

Papa Francesco si prepara a un'altra giornata storica per la Chiesa durante l'emergenza coronavirus. La Via Crucis del Venerdì Santo di questa sera, alle 21, avrà luogo in piazza San Pietro "senza concorso di popolo". Una processione quasi solitaria che sarà trasmessa in mondovisione (in tv potete seguire i riti del Venerdì Santo su Rai1, Tv200 e in diretta streaming sui media vaticani) con le stazioni lungo il colonnato, attorno all’obelisco e infine lungo il percorso che conduce al sagrato della basilica di San Pietro. Due i gruppi dei portatori della croce. Ci saranno dei detenuti del carcere Due Palazzi di Padova (le meditazioni sono state scritte da alcuni di loro), e dei medici e infermieri del FAS. Medici e infermieri sono in prima linea nel servizio agli ammalati colpiti dalla pandemia. Per seguire i riti il sito ufficiale del Vaticano ha messo a disposizione il libretto delle celebrazioni scaricabile attraverso questo link.ù

La Via Crucis da Amatrice sarà invece trasmessa in diretta su Tv2000 venerdì 10 aprile alle ore 16. Presiede il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, che in preghiera porterà da solo la croce tra le macerie provocate dal terremoto che ha colpito il Centro Italia.

Alle ore 15.00 l'Unitalsi, ente per il trasporto dei malati a Lourdes e ai santuari internazionali, percorrerà la Via Crucis presieduta da Mons. Luigi Bressan, Arcivescovo emerito di Trento e Assistente nazionale Unitalsi. La Via Crucis verrà trasmessa attraverso il profilo Facebook ed il sito dell'Unitalsi e su TRM Network canale 519 di Sky.