Così tolgono il microfono a Papa Francesco. Ma il messaggio arriva forte e chiaro

Ecco il momento esatto in cui il cerimoniere del Papa, monsignor Guido Marini, allontana il microfono dalla bocca di Francesco. Perché? Per evitare che Bergoglio pronunci la frase che non può essere pronunciata durante l'emergenza del coronavirus: "Scambiatevi un segno di pace". Parole che Papa Francesco ha pronunciato comunque, e che sono arrivate come un sussurro alle famiglie riunite per assistere e partecipare alla messa della domenica delle palme dalla basilica di San Pietro.

Un dikat singolare, a cui Bergoglio risponde con un gesto rivoluzionario: chiedere un abbraccio o una stretta di mano a chi lo vede in tv in mondovisione sotto lo stesso tetto, e dunque senza rischi di contagio. Già, perché c'è anche chi si è scandalizzato. Ma Bergoglio oggi è la bussola del mondo, e il vaccino migliore contro la follia collettiva.