Mascherine gratis in Lombardia, in settimana arrivano in farmacia

«Regione Lombardia, d’intesa con la Federazione dei Farmacisti Lombardi, Federfarma Lombardia e Assofarm, precisa che, come annunciato, a partire dalla metà di questa settimana sarà reso disponibile nelle farmacie comunali e private un primo quantitativo di mascherine da distribuire gratuitamente ai cittadini». Lo comunica la Regione Lombardia in una nota congiunta con i soggetti interessati.

«Come già annunciato - prosegue la nota - abbiamo previsto di destinare per questa iniziativa oltre 300mila mascherine che sono già presso il magazzino regionale. Insieme alle associazioni di categoria stiamo ultimando le modalità distributive in modo tale che nei prossimi giorni si possa rifornire ogni farmacia lombarda. Come già specificato, questi dispositivi saranno destinati ai clienti delle farmacie con riferimento alle fasce della popolazione più fragili e insieme stiamo definendo i criteri per la consegna».