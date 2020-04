Monta la rabbia, su Twitter bruciano le bandiere dell'Unione europea

Si moltiplicano le proteste contro l'Unione europea e il suo ruolo nella lotta alla pandemia del coronavirus. Mentre l'Italia insiste con i Coronabond, gli annunci Ursula Von der Leyen non si trasformano in azioni. Su Twitter ieri l'ultima iniziativa contro "gli avvoltoi di Bruxelles": gli utenti si sono dati appuntamento all'insegna dell'hashtag #BruciaUnoStraccioBlu postando foto della bandiera dell'Europa in fiamme.

Domenica 5 Aprile #BruciaUnoStraccioBlu



Mostriamo agli avvoltoi di Bruxelles tutto il nostro calore.

Basta stampare la bandiera europea su di un foglio e darle fuoco. Fatelo dal balcone o dalla finestra, poi fotografate il tutto e postate con l'hashtag #BruciaUnoStraccioBlu pic.twitter.com/cQqLLwRnHf April 4, 2020