Coronavirus, al via corso a distanza gratuito per operatori sanitari

Tutto ciò che c’è da sapere sulla pandemia da coronavirus in un corso di formazione a distanza gratuito per operatori sanitari (18 crediti ECM, www.biomedia.net) erogato dal 3 aprile 2020 al 3 aprile 2021. Dall’epidemiologia dell’infezione alla sua trasmissione, passando per sintomatologia e trattamento, con particolare attenzione alla gestione del paziente sospetto. E ancora: approfondimento sulle misure di prevenzione per gli operatori sanitari e sulle linee guida nazionali e internazionali. Il corso è organizzato dalla società Biomedia, impegnata già nel fornire un sostegno concreto a chi è in prima linea nella lotta al Covid-19 grazie al potenziamento del fascicolo sanitario digitale personale familyhealth.it, strumento gratuito a disposizione per la condivisione online tra medico e paziente di ricette, referti e documenti.

Il corso si propone di fornire delle conoscenze approfondite relative la pandemia in corso da SARS-CoV-2. In particolare, viene fornita un’inquadratura completa e aggiornata relativa al coronavirus, dalla struttura del virus al trattamento. Al termine del corso, il discente avrà appreso le principali caratteristiche strutturali del virus, l’epidemiologia dell’infezione, le modalità di trasmissione e di contagio. Inoltre, vengono approfonditi i temi relativi alla definizione e alla gestione dei casi di SARSCoV-2, alla sintomatologia, alla diagnosi e al trattamento. È rivolta particolare attenzione alla gestione del paziente, in modo da rendere l’operatore sanitario consapevole delle pratiche da mettere in campo in caso di contatto con casi SARSCoV-2. Sono evidenziate, inoltre, le misure di protezione dell'operatore sanitario, con particolare risalto dei Dispositivi di Protezione Individuali. Il discente sarà in grado di conoscere e applicare tutte le misure necessarie a proteggersi e a proteggere colleghi e pazienti. Infine, si fa riferimento al quadro normativo italiano e internazionale, fornendo importanti nozioni giurisprudenziali, ritenute necessarie al fine di avere una visione completa della pandemia in corso.