La quarantena globale rivoluziona anche l'informazione televisiva. Sky Tg24 lancia oggi il primo tg interamente prodotto da remoto, ovvero dalle case di giornalisti, producer, registi... Uno studio televisivo in piena regola allestito a casa del conduttore con servizi, ospiti e contributi realizzati in smart working, in sintonia con le restrizioni relative alla pandemia di coronavirus che hanno cambiato la vita degli italiani e di circa metà della popolazione mondiale.

"Partiremo con una nuova grande sperimentazione per essere preparati a ogni evenienza. Entreremo nelle vostre case così, raccontandovi il mondo come non abbiamo mai fatto prima, perché le nostre abitudini sono destinate a cambiare per un po'. E anche il nostro lavoro, vivrà una nuova quotidianità", si ascolta nel servizio che presenta la nuova forma dell'informazione di Sky Tg24 per l'emergenza Covid-19.