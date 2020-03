Autocertificazione, attenzione al modulo fake. Il Viminale: non scaricatelo

Non bastavano le diverse versioni del modulo di autocertificazione del ministero dell'Interno per circolare, aggiornate in base all'ultimo decreto del governo. Ci si mettono pure i falsi. A informare i cittadini di un pdf taroccato che sta girando sui social e su WhatsApp è lo stesso Viminale.

"Circola in rete un falso modello di autodichiarazione per gli spostamenti, con logo della Repubblica e intestazione 'Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza'. Si tratta di un modello falso, di un fake", fa sapere il ministero che precisa: "Il modello di autodichiarazione valido va scaricato soltanto dai siti istituzionali ufficiali, oppure può essere compilato al momento dei controlli. Collaborare per fermare l'emergenza significa anche combattere tutti insieme la diffusione di fakenews, false notizie e falsi moduli. Per informazioni e modelli si ricorda di consultare sempre gli account istituzionali". Qui di seguito il link per scaricare il modello in vigore.

SCARICA QUI IL MODULO CORRETTO DEL VIMINALE

Il modulo taroccato differisce in diversi punti dall'originale, ma le informazioni di base sono simili a quelle contenute nel documento originale. Si consiglia pertanto di affidarsi soltanto alle fonti ufficiali come il sito del Viminale.