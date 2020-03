Incendio al Palazzo di Giustizia di Milano: distrutta la Cancelleria

Incendio all'alba al settimo piano del Palazzo di Giustizia di Milano. Il rogo ha interessato l'archivio, come confermano i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con diverse squadre. Le fiamme ora sono state spente e sono in corso le verifiche degli stessi vigili del fuoco Non risultano feriti.

I danni più gravi sembra abbiano interessato la Cancelleria e l'ufficio del Gip. Sulle cause del rogo è stata aperta un'inchiesta. Mesi fai, riportano alcune fonti, un principio di incendio aveva interessato un locale sempre al settimo piano.