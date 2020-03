Archiviata l'inchiesta per abuso d'ufficio a carico di Attilio Fontana, governatore della Lombardia. Il gip di Milano ha, infatti, accolto la richiesta della Procura.

Per approfondire leggi anche: Coronavirus, Fontana: i dati sono in diminuzione

Attilio Fontana era accusato d'abuso d'ufficio per la nomina di un suo ex socio di studio legale in un organismo regionale.