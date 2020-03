Coronavirus, la verità di Vasco Rossi sui tamponi (con mascherina hot)

Vasco Rossi con la mascherina lancia un post dalla California: “Meditate gente, meditate..”. Adesso si trova in America, precisamente a Los Angeles (dove ha uno studio di registrazione di fiducia). Vasco Rossi stupisce i fan con una mascherina nera e hot, personalizzata. Ai tempi del Coronavirus il Blasco preferisce adottare le misure di sicurezza. Ovviamente dall’America parla anche del suo nuovo lavoro musicale che in queste ore sta tenendo banco.

Ma a proposito dell’allarme Coronavirus scrive: “E’arrivato anche in California. I casi accertati sono pochi perché i tamponi costano 3200 dollari (avete capito bene). E naturalmente pochi possono permettersi di farlo. Ecco spiegato il motivo per cui qui magicamente l’emergenza non è grave come da noi in Italia.... meditate gente, meditate”.