Latte del Lazio, nel nuovo accordo di Filiera il progetto dedicato a qualità e freschezza

Conto alla rovescia per la sottoscrizione dell'accordo di Filiera "Latte del Lazio". Giovedì 5 marzo 2020 alle ore 12, presso la sede dello stabilimento "Ariete Fattoria Latte Sano", in via della Muratella 165 a Roma, sarà sottoscritto l'accordo di Filiera. Nel corso dell'appuntamento sarà presentato anche il nuovo progetto di Filiera. All'evento sono stati invitati oltre alla Direzione Regionale dell'Assessorato Agricoltura della Regione Lazio, anche le organizzazioni professionali agricole e personalità del mondo dell'agricoltura e dell'agroindustria.

La Filiera Latte del Lazio, dopo il successo della precedente edizione con oltre 5.000 partecipanti tra consumatori e famiglie agli eventi "Porte Aperte in Fattoria" organizzati presso alcune aziende zootecniche del Lazio, ripropone un nuovo progetto che nasce per promuovere la trasformazione lattiero casearia del Lazio, per sostenere la qualità ed i benefici derivanti dal consumo del latte fresco e dei suoi derivati e per mettere a conoscenza il consumatore che un prodotto locale fa bene all'agricoltura e all'ambiente, rafforzando il sistema agroindustriale del Lazio.

La qualità comincia in stalla dove gli animali sono allevati in condizioni ottimali da personale specializzato. Un impegno costante nel pieno rispetto della salute degli animali, del benessere dell’ambiente e del diritto dei consumatori del Lazio che potranno contare su un latte di elevata qualità. Nelle aree più pianeggianti si concentra quasi la metà dei capi bovini, con allevamenti di grandi dimensioni che forniscono una zootecnia da latte altamente specializzata. Le aree di media e alta collina presentano aziende di piccole e medie dimensioni, specializzate in allevamento con un duplice indirizzo produttivo, latte-carne. Si tratta di veri professionisti del settore che uniscono la passione per un mestiere di antica tradizione con la capacità di misurarsi con la ricerca e l'innovazione.

